وقوع انفجار در منطقه «القادسیه» بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، یک انفجار تروریستی در منطقه «القادسیه» واقع در شهر «بغداد» پایتخت عراق به وقوع پیوست.

بر اساس این گزارش، به دنبال وقوع این انفجار دو غیرنظامی کشته و چهار نفر دیگر به شدت زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

طبق اعلام رسانه های عربی این انفجار در کنار پل «الجادریه» در شهر بغداد به وقوع پیوسته است.

منابع خبری اعلام کردند که این حادثه ناشی از حمله یک عامل انتحاری بود که دخالت به موقع نیروهای امنیتی عراق از وقوع تلفات سنگین جلوگیری کرد.

برخی خبرهای ضد و نقیض حاکی از آن هستند که این انفجار، عزاداران حسینی را هدف قرار داده است. این خبر تاکنون توسط مقامات رسمی عراق تأیید نشده است.