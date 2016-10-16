۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۲۱

مسئول کمیته بازرسی و درمان هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی:

۳۰ درصد فعالان در باشگاه‌های ورزشی خراسان رضوی بیمه ورزشی هستند

مشهد- مسئول کمیته بازرسی و درمان هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی گفت: از ۳۲۰ هزار نفر فعال در باشگاه‌های ورزشی خراسان رضوی تنها ۳۰ درصد آنان یعنی ۹۷ هزار نفر زیرپوشش بیمه ورزشی هستند.

فاطمه برات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۷ هزار و ۱۴۵ فعال ورزشی مرد و زن در شهر مشهد زیرپوشش بیمه ورزشی هستند که این آمار در استان خراسان رضوی ۹۷ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۰ هزار نفر در باشگاه‌های ورزشی خراسان رضوی فعالیت دارند، افزود: از این میان ۶۳ هزار و ۹۲۸ مرد و ۳۳ هزار و ۷۲ زن فعال در رشته‌های مختلف ورزشی در خراسان رضوی بیمه ورزشی دارند.

مسئول کمیته بازرسی و درمان هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی بیان کرد: پرونده  ۱۰۶ هزار ورزشکار دیگر نیز در خراسان رضوی برای قرار گرفتن زیرپوشش بیمه ورزشی در حال بررسی است.

