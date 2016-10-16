فاطمه برات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۵۷ هزار و ۱۴۵ فعال ورزشی مرد و زن در شهر مشهد زیرپوشش بیمه ورزشی هستند که این آمار در استان خراسان رضوی ۹۷ هزار نفر است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۰ هزار نفر در باشگاه‌های ورزشی خراسان رضوی فعالیت دارند، افزود: از این میان ۶۳ هزار و ۹۲۸ مرد و ۳۳ هزار و ۷۲ زن فعال در رشته‌های مختلف ورزشی در خراسان رضوی بیمه ورزشی دارند.

مسئول کمیته بازرسی و درمان هیئت پزشکی ورزشی خراسان رضوی بیان کرد: پرونده ۱۰۶ هزار ورزشکار دیگر نیز در خراسان رضوی برای قرار گرفتن زیرپوشش بیمه ورزشی در حال بررسی است.