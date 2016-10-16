به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، اولین نمایشگاه لباس عاشورایی با هدف تعظیم شعائر و احیاء فرهنگ غنی اسلامی، بررسی نقش لباس و کاربرد آن در ایام محرم وشیوه های انتقال فرهنگ عاشورا و ترغیب و تشویق طراحان برای ارائه ایده ها و طرح های لباس مذهبی، عزاداری و عاشورایی در محل تالار وحدت تهران برگزار می شود.

در این نمایشگاه آثاری با مضمون لباس سوگ عاشورایی اقوام، سربندها و سرپوش ها لباس های کاربردی عزاداری، تکنیک ها و روش های مورد استفاده در لباس عاشورایی به نمایش در می آید.

این نمایشگاه که به همت کارگروه ساماندهی مد و لباس و همکاری ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها، اتحادیه پوشاک تهران و هنرمندان طراح از تاریخ دوشنبه ۲۶ مهر تا دوم آبان سال جاری در محل طبقه دوم تالار برگزار می شود، دارای بخش های نمایشگاهی، نشست های علمی و فرهنگی، تقدیر از پیشکسوتان و همچنین بخش مسابقه و انتخاب آثار است.

یادآور می شود این نمایشگاه همه روزه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۸ عصر پذیرای علاقمندان و بازدید کنندگان است.