۲۵۳ چاه غیرمجاز در گلستان مسدود شد

سید محسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ۶ ماهه اول امسال تعداد سه هزار و ۴۰۰ مورد توزیع اطلاعیه و سه هزار و ۲۰۰ مورد توزیع اخطاریه انجام شده است.

وی افزود: در همین مدت سه هزار و ۱۱۹ مورد بازدید از چاه‌های آب انجام شده است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان گلستان تصریح کرد: در ۱۰۰ روز دوره کشت و آبیاری، ۱۲ هزار و ۱۰۰ مورد کنترل کشت چاه‌ها انجام شد که پنج هزار و ۹۰۰ مورد مربوط به چاه‌های مجاز و ۶ هزار و ۲۰۰ مورد مربوط به چاه‌های غیر مجاز بود.

حسینی گفت: تا پایان شهریور هزار و ۱۶۶ مورد نصب کنتور هوشمند آب و برق انجام شد و تا پایان سال ۷۵ دستگاه دیگر نصب می‌شود.

وی افزود: امسال برنامه نصب کنتور حجمی ۱۵۳ مورد است که پس از انجام ساز و کارهای لازم تا پایان سال نصب می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: از ابتدای سال جاری ۲۵۳ مورد انسداد چاه غیر مجاز انجام شده و تا پایان سال نیز باید ۷۴۷ مورد انسداد دیگر انجام شود که هدف گذاری ما بر این است که در ۶ ماهه دوم به این تعداد برسیم.

حسینی خاطرنشان کرد: هم اکنون ۷۲ مورد حکم آماده اجرا، ۲۳ رای قطعی، ۱۲۹ رای بدوی و ۴۰۳ مورد پرونده جریانی داریم و ۳۱۳ مورد پرونده نیز بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.