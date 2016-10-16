۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

مدیرکل راه آهن کرمان خبر داد:

کارگاه تهیه خط راه آهن کرمان تجهیز شد/بازسازی خطوط ریلی فرسوده

کرمان - مدیرکل راه آهن کرمان گفت: به منظور بازسازی محور فرسوده بافق - زرند کارگاه تهیه خط با بهترین ادوات و مصالح روز تجهیز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راه آهن کرمان، سیدرضا سادات حسینی گفت: بازسازی خطوط ریلی فرسوده در راستای اقتصاد مقاومتی و پروژه های تعریف شده اقتصاد مقاومتی راه آهن کرمان است.

وی ادامه داد: هدف از بازسازی خطوط افزایش سرعت، ایمنی و جلب رضایت مسافران است.

سادات حسینی افزود: پس از تهیه خط به حد نیاز، عملیات نصب و بازسازی خط آغاز و در فاز اول ۵۰ کیلومتر در سال جاری بازسازی می شود.

وی گفت: به منظور بازسازی محور فرسوده بافق – زرند کارگاه تهیه خط (کوپلاژ) با بهترین ادوات و مصالح روز تجهیز شد.

