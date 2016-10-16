افزایش جمعیت باید متناسب با رشد زیرساخت های توسعه ای باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید روز یکشنبه در همایش تدوین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در راستای ارتقای نرخ باروری اظهار داشت: یکی از مشکلات کنونی کشور بویژه از نظر اقتصادی و اجتماعی متناسب نبودن جانمایی امکانات زیرساختی در حوزه های مختلف همگام با رشد فزاینده جمعیت در سال های پیش از پیروزی انقلاب و دهه ۶۰ است.

وی افزود: پیش از انقلاب با توجه به فساد حاکم بر دربار پهلوی توجهی به ایجاد زیرساخت ها در نقاط مختلف بویژه در مناطق روستایی و دورافتاده نمی شد و در سال های ابتدایی پس از انقلاب نیز به دلیل بروز جنگ تحمیلی بیشتر امکانات کشور معطوف به اداره کردن جنگ شد و با وجود تلاش های دولت های مختلف در این زمینه با کمبود بسیاری مواجه شدیم.

استاندار ایلام یادآور شد: هم اکنون افرادیکه در آن سال ها متولد شده اند، متقاضی دریافت شغل هستند که تعداد این افراد نیز بسیار زیاد است و تامین شغل برای تمامی آنان با توجه به محدودیت امکانات دولتی بسیار دشوار است.

مروارید گفت: با وجود این مشکلات در زمینه توجه به بهداشت خانواده ها وضعیت به نسبت سالیان گذشته بطور چشمگیری بهبود یافته که کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان نیز از نتایج آن است.

وی اضافه کرد: افزایش بی رویه جمعیت در سال های ابتدایی دهه ۶۰ باعث شد شاهد کاهش جمعیت در سال های اخیر باشیم که همین موضوع نگرانی هایی را برای افزایش سن سالمندی در جامعه ایران ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: باید میان نرخ باروری تناسب ایجاد شود تا مسئولان بتوانند برای آینده کشور بویژه در زمینه اقتصادی برنامه ریزی بهتری انجام دهند.