دستگاه ها در اجرای برنامه ها هم افزایی لازم را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت استان اظهار کرد: باید برای اجرای برنامه ها دست به دامان جامعه شویم.

وی با بیان اینکه موفقیت دستگاه ها در گرو استفاده از مشارکت جامعه است، افزود: باید برای اجرای برنامه ها از ظرفیت های فکری همه افراد جامعه استفاده شود.

وی عنوان کرد:برای ایجاد جامعه و بازاری سالم باید مشارکت مردم را جلب کنیم.

حسینی با تاکید بر اینکه باید مردم را در تصمیم گیری ها مشارکت دهیم، افزود: یکی از مشکلات اصلی جامعه امروزی نگاه درون بخشی مسئولان است.

معاون سیاسی، امنیتی و استانداری خراسان جنوبی بیان کرد: خدمات تمامی دستگاه ها، نهادها و سازمان ها در راستای ایجاد سلامت جسمی، روحی و روانی جامعه است.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی، اظهار کرد: متاسفانه در انجام برنامه ها هم افزایی وجود ندارد.

حسینی با بیان اینکه باید همه مسئولان نسبت به مسائل و مشکلات پیرامون خود دغدغه داشته باشند، گفت: باید همه دستگاه های اجرایی در حل مشکلات با یکدیگر همکاری کنند.

وی با اشاره به ضرورت سلامت جامعه، بیان کرد: سلامت غذایی نه تنها بر وضعیت جسمی جامعه، بلکه بر وضعیت روحی جامعه نیز تاثیر گذار است.

معاون سیاسی، امنیتی و استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: جامعه ای که شادابی و امید نداشته باشد، نمی تواند پویا و توانمند باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید افراد را نسبت به رعایت مسائل بهداشتی حساس کنیم، افزود: با بی توجهی نسبت به مسائل بهداشتی نمی توان جامعه ای سالم داشته باشیم.

حسینی با بیان اینکه انجام برنامه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره باید مستمر باشد، افزود: در شرایط کنونی سلامت جامعه تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد.