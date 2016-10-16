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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۲

اختیارات شورای ماده ۱۷ موجب پیشبرد اهداف تعاونی تولید می‌شود

اختیارات شورای ماده ۱۷ موجب پیشبرد اهداف تعاونی تولید می‌شود

قزوین- رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: اختیارات وسیع و گسترده شورای ماده ۱۷ موجب پیشبرد اهداف و توسعه روز افزون تعاونی های تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ای در راستای گزارش اقدامات و دستاوردهای شورای ماده ۱۷  ظهر یکشنبه با حضور ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین، مصطفی حیدری مدیرعامل اتحادیه تعاونی تولید استان، حسین کاکاوند بازرس اتحادیه تعاونی تولید، سعید رشوند کارشناس نظام بهره برداری سازمان تعاون روستایی استان و جمعی از اعضاء هیئت مدیره در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی برگزار شد.

معین الدین در این جلسه با اشاره به آیین نامه و وظایف و اختیارات شورای ماده ۱۷ اظهار کرد: این شورا با توجه به اختیارات وسیع و گسترده، در صورت پیگیری مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید می تواند موجب پیشبرد اهداف و توسعه روز افزون تعاونی ها شود.

حسین کاکاوند بازرس اتحادیه تعاونی تولید استان هم تصریح کرد: نقش دولت در ابعاد حمایتی، هدایتی و نظارت به عنوان یک اصل مهم در پیشبرد اهداف و موقعیت و خوداتکایی یک تعاونی تولید خواهد بود.

رشوند کارشناس نظام های بهره برداری هم بر اخذ کد بهین یاب برای اتحادیه تعاونی تولید و پیگیری آن تاکید کرد.

کد مطلب 3796808

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