بزرگترین رویداد قرآنی کشور از امروز در گیلان آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف وامور خیریه در گفت وگویی با اشاره به اینکه آیین افتتاحیه این دوره ازمسابقات شامگاه امروز یکشنبه از ساعت ۱۸:۳۰ در مجتمع فرهنگی زیبا کنا رآغاز می شود تصریح کرد : آیین گشایش سی ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدی نماینده ولی فقیه ورئیس سازمان اوقاف وامور خیریه، استاندار گیلان، مدیران ملی واستانی، جامعه قرآنی و شرکت کنندگان عصر امروزبر گزار می شود.

وی با بیان اینکه این دوره از مسابقات، امسال با تجمیع رشته های مختلف بر گزار می شود گفت : رقابت های این دوره از مسابقات از روز دوشنبه با حضور شرکت کنندگان در رشته های همخوانی و دعا خوانی در دوسالن جدا آغاز می شود.

شعارمسابقات برگرفته از سخن امام حسین (ع)

حسینی با تأکید بر اینکه یکی از مصادیق قرآن ظلم ستیزی است و قیام امام حسین(ع) نیز بر مبنای استکبارستیزی بوده است، بیان کرد: فعالان قرآنی باید تلاش کنند تا این پیام قرآنی انتقال یابد، بر همین اساس شعار این دوره از مسابقات همان تعبیر تاریخی امام حسین(ع) در شب عاشورا یعنی «أَنّی کُنْتُ اُحِبُّ الصَّلاةَ لَهُ وَتِلاوَةَ کِتابِهِ» انتخاب شده است .

برگزاری بیش از ۱۳۰ محفل قرآنی

حسینی درخصوص برنامه‌های جانبی مسابقات امسال گفت: از ابتدای محرم محافل مختلف قرآنی در گیلان آغاز شده و قرار است تا قبل از مسابقات ۶۰ محفل در سطح استان برگزار شود همچنین در ایام برگزاری رقابت‌ها هم ۷۰ محفل قرآنی با حضور قاریان ملی وبین المللی در استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه قرآن، برگزاری ۵۲ کارگاه آموزشی با حضور اساتید کشوری، تجلیل از پیشکسوتان و برگزاری مسابقات برای عموم مردم وبینندگان تلویزیون از دیگر موضوعاتی است که در کنار مسابقات در مجموعه رفاهی زیباکنار درنظر گرفته شده است.