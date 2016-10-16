به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی قیداری ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت روز عصای سفید ، افزود: بیش از ۲ هزار ۲۱۲ نابینا در بهزیستی استان زنجان دارای پرونده هستند که از این تعداد ۴۱۹ مستمری بگیر می باشند.

وی به حمایت تحصیلی از ۵۲ دانشجو نابینا در استان زنجان اشاره کردو گفت: هزینه ایاب و ذهاب برای ۱۰۳ دانش‌آموز استان زنجان نیز توسط بهزیستی استان زنجان تامین می‌شود.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: افراد نابینا دارای استعدادها و توانمندی های فراوان هستند و باید شرایط لازم برای رشد و شکوفایی استعدادهای این افراد در جامعه فراهم شود.

محمدی قیداری تاکید کرد: ۵۰۰ پرونده به انجمن نابینایان ارجاع داده شده و از این تعداد ۳۰۳ پرونده برای آقایان و ۱۹۷ پرونده برای خانم‌ها است.

وی به فعالیت مطلوب و خوب ورزشکاران نابینا در استان زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: ۶۴ ورزشکار نابینا و کم بینا از استان زنجان هر سال در مسابقات کشوری حضور دارند و برای بهزیستی زنجان باعث افتخار است.

مدیر کل بهزیستی استان زنجان به رویکرد پیشگیری در بهزیستی اشاره کردو افزود: ۳۰ درصد نابینایی‌ها به دلیل اختلالات ژنتیکی روی می‌دهد.

محمدی قیداری به مناسب سازی فضای شهری اشاره کردو گفت: اقدامات موثری در زمینه مناسب‌سازی در استان زنجان انجام شده و پروانه‌های پایان کار به ساختمان‌های فاقد مناسب‌سازی داده نمی‌شود.

وی تصریح کرد: طی سال گذشته ۹۰ درصد کودکان ۳ تا ۶ سال در استان زنجان مورد سنجش بینایی قرار گرفتند و ۳۰۰ نفر مشکوک به تنبلی چشم بودند که برای طی مراحل پزشکی معرفی شدند.

وی تصریح کرد: چهار وظیفه توانبخشی آموزشی، توان پزشکی، توانبخشی اجتماعی و توانبخشی حرفه ای جزو رسالت های مهم در حوزه توانبخشی برای معلولان است و تمامی اقدامات در حوزه توانبخشی باید به توانبخشی حرفه ای و اشتغال منجر شود تا فرد نابینا بتواند توانمند شود.

محمدی قیداری تصریح کرد: کسب فرصت های شغلی از سوی نابینایان باعث می شود این افراد از زندگی یکنواخت فاصله گرفته و با انگیزه به زندگی خود ادامه دهد.