برگزاری رزمایش ۱۳۰۰ نفری سپاه ناحیه بهار

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، سرهنگ غلامرضا رجبی اظهار داشت: رزمایش سپاه ناحیه بهار با پنج گردان با حضور یک هزار و ۳۰۰ نفر در محل نهالستان شهرستان بهار برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این رزمایش ۱۴ و ۱۵ آبان ماه به مدت دو روز با محوریت رزمایش فرهنگی و استکبارستیزی برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه ناحیه بهار اظهارداشت: در این رزمایش تمرین‌های تاکتیکی جنگ شهری، تیراندازی با انواع سلاح‌های جنگی، انواع انفجار و سایر موارد صورت می‌گیرد.

وی عنوان کرد: این رزمایش با حضور گردان‌هایی از شهرهای بهار، صالح‌آباد، لالجین، مهاجران و حسن قشلاق برگزار می‌شود.

رجبی تاکید کرد: کشور ما از سوی استکبار جهانی مورد تهدید واقع می‌شود و برای مقابله با تهدید دشمن، آمادگی و افزایش توانمندی نیروها امری ضروری است.