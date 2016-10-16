۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۰۴

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان عنوان کرد:

انجام ۱۰ عملیات توسط آتش‌نشانان همدانی طی ۲۴ ساعت گذشته

همدان- مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته آتش نشانان همدانی در ۶ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات شرکت کردند.

محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در ۶ عملیات اطفای حریق و ۴ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۲۲ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۱۰ مورد منجر به عملیات شده، ۱۲ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۴۰ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۲۶۰ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۶ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق باغ در بلوار بعثت و تفریجان، ۲ مورد حریق منزل در زمانی و چهارراه نظری، حریق ضایعات در بلوار نجفی و عملیات احتیاط حریق در واژگونی خودرو در گنجنامه بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی همدان یادآور شد: همچنین ۴ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۲ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در متخصصین و شهرک مدنی و ۲ مورد مهار حیوانات در محله حاجی و سعیدیه توسط آتش نشانان به انجام رسید.

