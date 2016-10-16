برنامه های اجلاسیه ۴۰۰۰ شهید گلستان مستندسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر یکشنبه در هفتمین جلسه شورای سیاست گذاری اجلاسیه بزرگداشت چهار هزار شهید گلستان که در گرگان برگزار شد، گفت: ایام محرم ظرفیت بزرگی است و جامعه اسلامی را بیمه خواهد کرد.

وی افزود: هر چیزی که در راستای برگزاری اجلاسیه انجام می دهیم باید مستند کنیم تا در پایان کار کتاب این اجلاسیه منتشر شود و این تجربیات در اختیار دیگر افراد قرار گیرد.

استاندار گلستان گفت: با توجه به اینکه تا برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان با وقت کمی مواجه هستیم باید نسبت به راه اندازی دهکده مقاومت هرچه سریعتر اقدام کنیم.

صادقلو با اشاره به اجلاسیه شهدای مدافع حرم که در کردکوی برگزار شد، گفت: نمادهای تبلیغاتی که در این اجلاسیه موثر بودند در گزارشی معرفی شود تا در شهرستان های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

وی گفت: گردهمایی ۱۵ هزار نفری که قرار است در شهرستان گنبد برگزار شود اهمیت بالایی دارد و باید از ظرفیت اهل تسنن به عنوان نماد وحدت استفاده کنیم.

صادقلو با اشاره به ۶۰۰ شهید اهل سنت و اجلاسیه مربوط به آنها گفت: حتما سعی شود از یک سخنران برجسته اهل سنت در این مراسم استفاده شود.

استاندار گلستان ضمن تشکر از خبرنگاران گفت: وظیفه اطلاع رسانی در رابطه با اخبار اجلاسیه چهار هزار شهید و بسیاری از اقدامات انجام شده بر عهده اصحاب رسانه است.

صادقلو در رابطه با آخرین وضعیت سرشماری اظهار کرد: ما در حال حاضر در کشور رتبه هفتم را در زمینه سرشماری اینترنتی داریم.

وی تصریح کرد: حدود ۲۰۱ هزار خانوار غریب به ۳۷.۳ درصد از خانوارهای استان در این سرشماری شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۱۶ هزار خانوار روستایی و ۸۵ هزار خانوار شهری بوده اند.

وی افزود: در گرگان کمترین مشارکت در سرشماری اینترنتی انجام شده و باتوجه به امکانات اینترنتی که در این شهر موجود است جای بحث دارد.