به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، محمدرضا گمار با بیان اینکه در ایام برگزاری اردوهای جهادی ۸ گروه به مناطق محروم شهرستان تویسرکان اعزام شده‌اند، اظهار داشت: ۸۰۰ برادر و ۲۷۴ خواهر در این اردوها به فعالیت‌های فرهنگی، عمرانی، آموزشی و خدماتی پرداختند.

وی افزود: برگزاری کلاس‌های تقویتی، فنی و حرفه ای، کمک به بازسازی و مرمت ۸ مدرسه، تعمیر و بازسازی ۵ مسجد و حسینیه و ساخت ۳ پایگاه و حوزه بسیج از اقدامات گروه‌های جهادی در شهرستان تویسرکان بود.

مسئول بسیج سازندگی تویسرکان با اشاره به اعزام یک گروه جهادی دانش‌آموزی و ۷ گروه جهادی بسیج محلات به مناطق محروم تویسرکان عنوان کرد: در مجموع ۶۸۸ نفر در اردوهای یک‌روزه، ۲۵ نفر در اردوهای ۳ روزه، و ۱۰ نفر در اردوهای ۱۰ روزه حضور یافتند.

گمار از همکاری آموزش و پرورش تویسرکان در برگزاری اردوهای جهادی قدردانی کرد و گفت: اگر قبل از برگزاری اردوها، بودجه و مصالح مورد نیاز برای تکمیل یک پروژه تهیه شود بازخورد خوبی در بین مردم خواهد داشت.