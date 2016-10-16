اقتصاد زیارت هیچ منافاتی بااصل زیارت ندارد

حسنعلی اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بی‌تردید شهر مشهد به عنوان یک کلانشهر مذهبی در جهان اسلام مورد توجه مسلمانان است که عوامل مختلفی در آن نقش دارند و در اولویت و راس آن مرجعیت امام رضا(ع) و در درجات بعدی حاکمیت امنیت کشور ما در بین کشورهای مختلف، وجود امکانات متنوع در حوزه بهداشت و درمان، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی است که سبب شده مورد توجه جهان اسلام قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در شهرهای مذهبی اولویت وجود مکان مقدسی است که در آن شهر وجود دارد، گفت: شهر مذهبی در بخش خدمات، اقتصاد خود را دارد؛ بخشی از زائرین نیازمند بهداشت و سلامت و بخشی در کنار زیارت نیازمند امکانات اقامتی، تفریحی و گردشگری هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر مشهد ادامه داد: مسلما اگر نگاه جامع به شهر داشته باشیم اولویت مذهب است ولی نیازمندی‌های مختلفی برای ماندگاری زائر وجود دارد، برای افرادی که از داخل و خارج کشور حضور پیدا می‌کنند باید امکانات متناسب با آن‌ها فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد زیارت مورد غفلت نظام قرار گرفته خاطر نشان کرد: نیاز به مراکز اسکان، نیازهای تفریحی و گردشگری در برنامه‌ریزی‌های منسجم در کنار هم قرار می‌گیرند و باید به تمام نیازهای زائر توجه کنیم.

اخلاقی با بیان اینکه حضور زائر نقش مهمی در انتقال فرهنگ دارد، گفت: بیش از ۱۰۰ ملیت از کشورهای مختلف به مشهد سفر می‌کنند و می‌توانند با خود فرهنگ ما را به همراه ببرند وقتی زائر به این شهر می‌آید خدماتی را نیازمند است و داد و ستد انجام می‌شود، با استفاده از این خدمات می‌توانند به اقتصاد شهری کمک کنند و در کنار آن سوغات زائر به این توانمندی‌ها کمک کرده و باعث افزایش ظرفیت شهری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مدیران شهری می‌توانند از حضور زائر از بعد اقتصادی بهره ببرند، گفت: اقتصاد زیارت هیچ منافاتی با زیارت ندارد و در کنار مذهبیت و معنویت؛ مدیریت و حاکمیت شهر وظیفه دارد در حوزه حمل و نقل، اسکان، تفریحی و گردشگری امکانات فراهم کند و ایجاد بسترهای مناسب در این بخش هیچ تقابلی با تفریح و زیارت ندارد.