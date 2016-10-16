غیبت خسرو حیدری و تشکر از عملکرد رحمتی/ مهاجم مصدوم برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین آبی پوشان پس از پیروزی یک بر صفر برابر سیاه جامگان ظهر امروز یکشنبه در کمپ زنده یاد حجازی برگزار شد. سرمربی آبی پوشان یک ساعت زودتر از اعضای کادر فنی و بازیکنان در کمپ حضور پیدا کرد و با اندک هواداران حاضر عکس یادگاری گرفت.

* خسرو حیدری، کاوه رضایی، یعقوب کریمی و نصرالله عبداللهی غایبین تمرین بودند.

* علی قربانی که در دیدار مقابل ملوان نوین بندر انزلی از مرحله یک سی و دوم جام حذفی دچار مصدومیت شده بود، امروز زیر نظر استیوجونز تمرینات اختصاصی را آغاز کرد. قربانی قبل از شروع تمرین دقایقی با منصوریان در خصوص وضعیت جسمانی اش صحبت کرد.

* حدود ۲۰ هوادار در کمپ زنده یاد حجازی حضور داشتند و به محض دیدن سید مهدی رحمتی بابت عملکرد خوبش مقابل سیاه جامگان از او تشکر کردند.

* علیرضا منصوریان در ابتدای تمرین از بازیکنانش به خاطر پیروزی برابر سیاه جامگان تشکر کرد و از آنان خواست برای دیدار مقابل سایپا تمرینات خود را جدی تر انجام دهند تا با آمادگی کامل به مصاف حریف بروند.

* پس از صحبت های منصوریان بازیکنانی که روز گذشته مقابل سیاه جامگان به طور کامل به میدان رفته بودند ۳۰ دقیقه تمرین و سپس کمپ را ترک کردند و سایر بازیکنان زیر نظر اعضای کادر فنی به مرور کارهای تاکتیکی و فنی پرداختند.

تیم فوتبال استقلال روز جمعه ۳۰ مهرماه و از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه آزادی از هفته نهم لیگ شانزدهم میزبان سایپای تهران خواهد بود.