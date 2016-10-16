به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، هادی فیض‌منش در حاشیه دوره آموزش کتابداران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان، همدان اظهار داشت: ٢٨٥ کتابخانه در سطح کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ١٤٩ کتابخانه شهری و ١٣٦ کتابخانه روستایی است.

فیض منش با بیان اینکه یک میلیون جلد کتاب در کتابخانه های مساجد استان همدان وجود دارد، افزود: کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها توسط کتابداران در اختیار اعضای کانون‌های مساجد قرار می‌گیرد.

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان عنوان کرد: جامعه ای رو به رشد و تعالی است که به سمت کتاب و مطالعه پیش رود و در غیر اینصورت آن جامعه رو به هلاکت خواهد رفت.

وی گفت: از هفته گذشته جزوه‌های این دوره آموزشی در بین کتابداران توزیع شد و ٨٠ کتابدار در کارگاه‌ها و دوره آموزشی شرکت کردند.