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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

مدیر دبیرخانه کانون‌های مساجد همدان خبر داد:

فعالیت ٢٨٥ کتابخانه در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان

فعالیت ٢٨٥ کتابخانه در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان

همدان - مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان از فعالیت ٢٨٥ کتابخانه در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، هادی فیض‌منش در حاشیه دوره آموزش کتابداران کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان، همدان اظهار داشت: ٢٨٥ کتابخانه در سطح کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان فعالیت می‌کنند که از این تعداد ١٤٩ کتابخانه شهری و ١٣٦ کتابخانه روستایی است.

فیض منش با بیان اینکه یک میلیون جلد کتاب در کتابخانه های مساجد استان همدان وجود دارد، افزود: کتاب‌های موجود در کتابخانه‌ها توسط کتابداران در اختیار اعضای کانون‌های مساجد قرار می‌گیرد.

مدیر دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان عنوان کرد: جامعه ای رو به رشد و تعالی است که به سمت کتاب و مطالعه پیش رود و در غیر اینصورت آن جامعه رو به هلاکت خواهد رفت.

وی گفت: از هفته گذشته جزوه‌های این دوره آموزشی در بین کتابداران توزیع شد و ٨٠ کتابدار در کارگاه‌ها و دوره آموزشی شرکت کردند.

کد مطلب 3796831

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