تکلیف نمک غذاها را مشخص کنید/وضعیت فشارخون ایرانی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی نوبخت در همایش ملی اعطای نشان ایمنی و سلامت گفت: با پیشرفت علم و تکنولوژی، امروز دیگر بیماری های واگیر دغدغه اصلی نظام های سلامت نیستند و راه های پیشگیری و درمان بسیاری برای آنها وجود دارد اما در مقابل آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر مردم دنیا را درگیر کرده است، بیماری حاصل از سبک زندگی است که ارتباط مستقیمی با نوع تغذیه دارد.

وی با اشاره به فشار خون و دیابت به عنوان بیماری های اصلی جهان امروز، خاطرنشان کرد: بررسی های جهانی نشان داده است از هر۴ فرد بالغ، یک نفر فشار خون دارد و دیابت نیز به شکل گسترده مردم دنیا را درگیر کرده که کشور ما نیز از آن مستثنی نیست.

نوبخت با تشکر از اقدامات انجام شده در حوزه غذا و دارو، از وزیر بهداشت درخواست کرد تا با همکاری ارگان های ذی ربط مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، تکلیف میزان نمک موجود در مواد غذایی صنعتی در کشور مشخص شود تا سلامت مردم تامین شود.