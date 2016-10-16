۲ باند سرقت در کرمانشاه شناسایی شد/افزایش ۲۴ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار منوچهر امان الهی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی ۲ باند سرقت در کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: به دنبال وقوع تعدادی کیف قابی در شهرستان کرمانشاه این دو باند شناسایی و ۳ نفر از آنها دستگیر شدند.

فرمانده ناجا استان کرمانشاه، تعداد اعضای باندها را ۶ نفر اعلام کرد و گفت: هر باند ۳ نفر بودند که در مجموع ۳ نفر از دوباند دستگیر شده و به ۵۸ فقره کیف قاپی اعتراف کردند.

وی با اشاره به شناسایی ۳۰ مالباخته از سرقت های اخیر گفت: در این کشفیات، چند دستگاه خودرو و موتور سیکلت نیز وجود داشت که توسط نیروی انتظامی توقیف شد.

سردار امان الهی بر مراقبت خود مردم از اموالشان تاکید کرد و گفت: در راستای پیشگیری و مبارزه با سرقت روزانه توسط نیروی انتظامی طرح های مختلفی به اجرا در می آید.

وی از شناسایی ۳ هزار و ۵۰۰ مالخر و سارق از ابتدای امسال تاکنون در استان کرمانشاه خبر داد و گفت: در این مدت شاهد افزایش ۲۴ درصدی کشفیات سرقت بوده ایم.

کاهش ۸ درصدی سرقت ها در استان کرمانشاه

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه هم چنین از کاهش ۱۱ درصدی سرقت های مهم و ۸ درصدی مجموع سرقت ها نیز در این مدت خبر داد.

وی افزود: در این مدت ۹۹ باند سارق نیز در استان شناسایی شده است و استان کرمانشاه نسبت به سایر استان ها با توجه به جمعیت موجود در بیشتر جرائم از وضعیت بهتری برخوردار است.

افزایش ۱۰۵ مامور انتظامی در شهرستان کرمانشاه

سردار امان الهی از افزایش ۱۰۵ مامور انتظامی در شهرستان کرمانشاه خبر داد و گفت: هم چنین افزایش تجهیزات مورد نیاز نیز برای پلیس در استان در دستور کار است.

وی از کلاهبرداری ۲۰ میلیارد تومانی فردی در قالب بساز و بفروش خبر داد و گفت: این فرد سبب مالباختگی ۱۵۰ نفر شده است. لذا دستگاه های مختلف باید به وظایفشان در این راستا توجه و عمل کنند.

فرمانده ناجا استان کرمانشاه در خصوص صدور ویزای تقلبی نیز گفت: تاکنون موردی در این زمینه در کرمانشاه شناسایی و گزارش نشده است اما مردم باید هوشیار باشند.