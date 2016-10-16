منابع به سمت معیشت مردم روستاهای استان کرمان سوق داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم سیف الهی پیش از ظهر یکشنبه در نشست مشورتی بخشداران، دهیاران و روسای شورای اسلامی استان کرمان با محوریت اقتصاد مقاومتی، گفت: پرچم اقتصاد مقاومتی در دهیاری ها، بخشداری ها و روستاهای استان کرمان توسط استاندار و به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری به اهتزاز درآمده است.

وی افزود: بخشداران در حوزه نظارت و هدایت دهیاران و با هم فکری شوراهای روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاوتی نقش اساسی دارند.

سیف الهی با اشاره به اینکه ۴۲ درصد جمعیت استان کرمان در حوزه روستایی زندگی می کنند، گفت: ۳۰ اداره کل و نهاد در توسعه و سیاسست گذاری روستایی در قالب یک مجموعه تاثیرگذار هستند.

وی ادامه داد: دیدگاه‌های استاندار کرمان در حوزه اقتصاد مقاومتی موجب شد تا کرمان به عنوان یکی از سه استان پایلوت اقتصاد مقاومتی معرفی شود.

معاون عمرانی استاندار کرمان عنوان کرد: علاوه بر پروژه های کلانی که در سطح استان انجام می شود توجه به بخش روستایی در قالب پیام آوری به جمعیت روستایی می تواند تحولی در استان کرمان باشد.

وی با تاکید به اینکه تاکنون فعالیت دهیاری ها در حوزه زیر ساخت ها بوده است، اظهار کرد: هم‌اکنون نگاه استاندار به هدایت منابع به سمت معیشت مردم روستاهای استان کرمان است.