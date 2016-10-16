تذکر کتبی کواکبیان به وزیر کشور درباره ترافیک نابسامان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به رئیسجمهور و وزرا از سوی هیأت رئیسه مجلس قرائت شد.
بر این اساس مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در تذکر کتبی به وزیر کشور، خواستار توضیح درباره علت بیتوجهی به وضعیت نابسمان ترافیک شهر تهران شد.
وی همچنین در تذکر کتبی به وزیر اقتصاد، بر لزوم تسریع در رسیدگی به وضعیت سهامداران پدیده شاندیز و مؤسسه اعتباری ثامنالحجج تأکید کرد.
اکبر رنجبرزاده نماینده مردم اسدآباد، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه و سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینیشهر نیز در تذکر مشترک به رئیسجمهور و وزرای اقتصاد و امور خارجه، بر لزوم اعلام سیاست تغییرناپذیر جمهوری اسلامی ایران و عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از سوی ایران شدند؛ این تذکر در پی سفر دو هفته قبل وزیر اقتصاد آلمان به ایران و اظهارات قبلی وی در این رابطه ارائه شده است.
علیم یارمحمدی نماینده مردم زاهدان نیز به همراه هفت نماینده دیگر از استان سیستان و بلوچستان در تذکر کتبی به وزیر آموزش و پرورش، خواستار توضیح درباره علت حذف عنوان «بلوچستان» از کتب درسی شدند.
