به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و نهمین مراسم شب شاعر همزمان با ایام عزای سرور و سالار شهیدان به «ژولیده نیشابوری» شاعر فقید اهل بیت اختصاص دارد.

در این مراسم که قرار است فردا دوشنبه ۲۶ مهرماه از ساعت ۱۶ در نخلستان سازمان هنری رسانه ای اوج برگزار شود، بزرگان هنر و ادب کشور به پاسداشت مقام ادبی و هنری استاد ژولیده نیشابوری خواهند پرداخت.

از جمله مهمانان این مراسم می توان به حجت الاسلام و المسلمین پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، حاج علی انسانی، حسین اسرافیلی، مصطفی محدثی خراسانی، رضا اسماعیلی، احمد بابایی، حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا زائری، دکتر مجتبی رحماندوست، یاور همدانی، محمدرضا سهرابی نژاد و... اشاره کرد.

گفتنی است مرحوم محمدحسن فرحبخشیان متخلص به ژولیده نیشابوری شاعر شهیر اهل بیت و انقلابی است که در سال ۸۶ دار فانی را وداع گفت و عمده شهرت وی به جهت اشعار مذهبی و انقلابی است که در سالهای پیش از انقلاب و سالهای دفاع مقدس سروده است. «گلبانگ عشق»، «ای قلب‌ها بسوزید»، «ای چشم‌ها بگریید»، «چه کنم، دام می‌سوزد» از آثار این شاعر فقید است.