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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

وزیر بهداشت تاکید کرد؛

سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت نیازمند مشارکت بخش خصوصی است

وزیر بهداشت معتقد است که دولت به تنهایی نمی‌تواند حوزه سلامت را توسعه دهد و در این بین نیازمند مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید حسن هاشمی با بیان این مطلب که باید بخش خصوصی را در زمینه سرمایه‌گذاری حوزه سلامت تشویق کنیم، گفت: دولت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی حوزه بهداشت و درمان از جمله بیمارستان‌سازی و همچنین مشارکت در توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی کشور استقبال و حمایت می‌کند.

وی با عنوان این مطلب که دولت دنبال رشد و رونق فعالیت‌های اقتصادی کشور است، افزود: یکی از راهکارهای موثر برای تحقق این مهم، استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای مشارکت و سرمایه‌گذاری در عرصه فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی است.

وزیر بهداشت با اشاره به برگزاری دومین نمایشگاه بیمارستان‌سازی، تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی،  اظهار داشت: اصلاحات در حوزه سلامت همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت است و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در حوزه سلامت، فرصت مغتنمی است که سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت ایران وارد شوند.

هاشمی افزود: امیدواریم با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی و حمایت‌های دولت بتوانیم بخشی از زیرساخت‌های تخریب شده حوزه سلامت را با اقدامات مشترک بازسازی و تامین کنیم.

وی با عنوان این مطلب که نیازمند ساخت بیمارستان‌های جدید در کشور هستیم، گفت: دولت پول ندارد تا در این بخش سرمایه‌گذاری کند، بنابراین تنها راه ممکن استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی است تا در دراز مدت و میان مدت بازپرداخت شود.

وزیر بهداشت تاکید کرد: البته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت به معنای خصوصی کردن این بخش و افزایش هزینه‌های مردم  نیست بلکه به معنای ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت و کمیت خدمات در آینده است.

وی، یکی از اهداف حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه سلامت را دستیابی به عدالت و دسترسی همه آحاد جامعه به خدمات مناسب بهداشتی درمانی در سراسر کشور برشمرد و گفت: برای رسیدن به این هدف از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مناطق محروم حمایت خواهد شد.

هاشمی افزود: در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، اولویت را به سرمایه‌گذاران داخلی داده‌ایم.

وی یادآور شد: بی شک شاهد سرمایه‌گذاری در تمامی حوزه‌ها به ویژه حوزه سلامت در آینده نزدیک خواهیم بود و مردم اثرات اجرایی شدن برجام را با رونق اقتصادی احساس خواهند کرد.

هاشمی افزود: معتقدم وزارت بهداشت در حال حاضر پیش از هر زمان دیگری آمادگی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارد و مهم این است که سرمایه‌گذاران تردیدها را کنار بگذارند و اعتماد کنند.

دومین نمایشگاه بیمارستان‌سازی، تاسیسات و تجهیزات بیمارستانی، 27 تا 30 مهر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

کد مطلب 3796853

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