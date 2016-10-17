به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون ژیمناستیک اگر بی برنامه ترین و بی هدف ترین فدراسیون ورزشی کشور نباشد قطعا یکی از آنهاست. دلایل خوبی هم برای این ادعا وجود دارد. این رشته در ایران در هیچ ماده ای هرگز موفق نشد روندی صعودی داشته باشد و شاید نسلی هم که روزی می توانستند با تکیه بر استعدادهای منحصر به فرد خود به مدال برسند رو به پایان می روند. آنها یا خود را بازنشسته کرده اند و یا بی هدف تمرین می کنند. خیلی هایشان هم خارج از کشور را برای ادامه فعالیت در رشته ژیمناستیک انتخاب کرده اند.

وضعیت فدراسیون ژیمناستیک به ویژه در ۴ سال اخیر بحرانی تر از گذشته شد. بی برنامگی این فدراسیون و لغو مکرر سفرهایی که البته هرگز برای حضور در آنها برنامه ریزی نشده بود کار را به جایی رساند که حسرت حضور در المپیک تابستانی از مرز ۵۰ سال هم گذشت.

پس از پایان ریاست ۴ ساله جعفر درویش زاده در فدراسیون ژیمناستیک ،محمد شروین اسبقیان به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد. اسبقیان با ورود به فدراسیون برنامه های گذشته را با جدیت بیشتری دنبال کرد و همه رقابتهای تعطیل شده از نو برگزار شد تا موجی از امیدواری در خانواده ژیمناستیک به وجود آید. همزمان ثبت نام برای انتخابات ژیمناستیک انجام شده بود و پاسخ احراز صلاحیت ها هم آمده بود و اواسط مهرماه نیز زمان انتخابات این فدراسیون اعلام شد.

همه چیز خوب پیش می رفت تا با نامه کمیته ملی المپیک و بحث لغو مجامع انتخاباتی تا زمان اصلاح اساسنامه فدراسیون های ورزشی، انتخابات فدراسیون ژیمناستیک نیز لغو شد. درست از همان زمان بود که سرپرست فدراسیون ژیمناستیک که تا روز گذشته دنباله رو و ادامه دهنده برنامه های گذشته فدراسیون بود و اعلام می کرد با شتاب بیشتری برنامه های گذشته را پیگیری می کند تغییر رویه داد و حتی صحبتهایی از تغییر چند پست اجرایی در این فدراسیون نیز به گوش می رسد.

در حالی که قرار بود اولین مرحله از لیگ ژیمناستیک هنری که مهمترین رقابتهای داخلی این رشته محسوب می شود ۶ و ۷ آبان در تهران برگزار شود سرپرست فدراسیون چند روز مانده به آغاز آن را لغو کرد. علت این لغو در حالی برگزاری مسابقات قهرمانی کشور رده های سنی جوانان مطرح می شود که این دو رقابت هیچ تداخل زمانی با هم ندارند.مسابقات قهرمانی کشور جوانان ۱۱-۱۲ و ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

به هر حال آنچه مسلم است فدراسیون ژیمناستیک باید هرچه سریعتر به فکر راه اندازی این رقابتها باشد چراکه لغو چنین مسابقات بااهمیت داخلی تنها به عقبگرد این رشته می انجامد. اینکه سرپرست فدراسیون ژیمناستیک چرا ناگهان در حالی که با سرعت در حال عملی کردن برنامه های این رشته بود به یکباره روی ترمز زد چه دلیلی دارد مشخص نیست اما نگرانی خانواده بزرگ و پردغدغه این رشته را به همراه داشته است.