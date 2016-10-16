قمه زنی درملا عام در زنجان صفر بود/۶۵ نفر در خفا قمه زنی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسماعیل اسماعیلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: با توجه به اینکه در عاشورای سالهای گذشته افرادی بودند که اقدام به قمه زنی می کردند شناسایی و توسط روحانیون حوزه عقیدتی نیروی انتظامی توجیه شدند.

وی اظهار داشت: این افراد در خصوص قمه زنی توجیه شدند و امسال هیچ گونه موردی از قمه زنی در ملاعام در استان زنجان وجود نداشت و روستاهایی که سابقه قمه زنی داشتند پلیس تمهیدات لازم را داشت.

معاون عملیات فرماندهی انتظای استان زنجان گفت: قمه زنی در خفا، باغات و روستاها به شدت کنترل شد و ۶۵ نفر در روز عاشورا قمه زدند.

اسماعیلی یاد آورشد: قمه زنی زمینه و بستر لازم توطئه ها دشمن برکشور شیعه نشین را فراهم می کند و مردم باید به این امر توجه کنند.

وی تاکید کرد: قمه زنی نوعی اهانت به شیعه است و افراد به جای این که روز عاشورا قمه زنی کنند در روزهای دیگر خون اهداء کنند تا دشمن از این کار مسلمانان سوء استفاده نکند.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: قمه زنی طی سال گذشته در ملا عام وجود نداشت و امسال هم این مورد محقق شد ولی در سال گذشته قمه زنی در خفا ۶۰ مورد بود.