برنامه های اوقات فراغت باید دارای ایده های نو و خلاقانه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی امروزیکشنبه در جلسه ساماندهی امورجوانان که در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، گفت: تا زمانی که اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان تبدیل به دغدغه و باور مسئولان نشود شاهد ثمربخش بودن برنامه های اجرا شده در این زمینه نخواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه نباید تنها هدف برنامه های اوقات فراغت سرگرم کردن جوانان و نوجوانان باشد، عنوان کرد: برای اینکه وقت دانش آموزان و دانشجویان در اوقات فراغت هدر نرود باید برنامه هایی که در این رابطه اجرایی می شود دارای ایده های نو و خلاقانه و سرشار از کارآفرینی باشد.

وی اظهارداشت: یکی از مشکلاتی که ادارات مختلف با آن مواجه هستند یادداشت، تنظیم و ارائه نکردن گزارش برنامه ها و اقدامات انجام شده در ارتباط با برنامه های متعدد هم چون اوقات فراغت است.

فرماندار شهرستان سنندج بر بررسی بازخورد برنامه های اوقات فراغت امسال تاکید کرد و افزود: بررسی این برنامه موجب می شود میزان نتیجه بخش و تاثیرگذار بودن آنها مشخص شود و این امر نقشه راهی برای برنامه ریزی سنوات آینده است.

زارعی ادامه داد: اگر برنامه هایی امسال نتیجه بخش نبوده باید به دنبال تغییر روش ها و استفاده از شیوه های جدید و جایگزین برای سال آینده باشیم.

وی عنوان کرد: بی شک روش های قدیمی جوابگوی نیاز نسل جدید نیست و باید کارها و فعالیت ها را به گونه ای جذاب طراحی و اجرا کنیم که بتوانیم زمینه جذب بیشتر جوانان و نوجوانان را فراهم کنیم.

در پایان این جلسه ادارات فنی و حرفه ای و کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان سنندج به عنوان ادارات برتر در امر غنی سازی اوقات فراغت تابستان امسال معرفی و از مدیران آنها تجلیل به عمل آمد.