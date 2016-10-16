نرخ باروری در ایران به ۱.۹ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، محمداسماعیل مطلق روز یکشنبه در همایش تدوین سیاست های کلی جمعیت مبتنی بر سلامت مادر و کودک در راستای ارتقای نرخ باروری در ایلام اظهار داشت: طی سال های اخیر شاهد هستیم که میزان طلاق به ویژه در میان زوج های جوان افزایش یافته که این وضعیت در طول سال های ۸۴ تاکنون افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.

وی افزود: این پدیده اجتماعی در سالیان گذشته بسیار در میان خانواده ها مذموم بود ولی هم اکنون در استانی همچون ایلام سال گذشته ۷۴۳ طلاق به ثبت رسیده است که نگران کننده است.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی نقش خانواده ها را در تحکیم بنیان اجتماع بسیار تعیین کننده دانست و یادآور شد: مشکلات اقتصادی باعث شده جوانان تمایل چندانی به تشکیل خانواده نداشته باشند و هم اکنون با افزایش ۴ تا ۶ سالی سن ازدواج روبرو شده ایم که مخاطرات خود به ویژه از نظر آسیب های اجتماعی را به دنبال دارد.

مطلق ادامه ادامه داد: رهبر معظم انقلاب سیاست های جمعیتی را سال ۹۳ در ۱۴ بند به تمامی ارگان ها ابلاغ فرمودند که وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با توجه به نقش خطیری که در این حوزه دارد، برنامه ریزی گسترده ای را برای تحقق منویات رهبری دنبال می کند و آنرا در ۵ بند در حال اجرا دارد.

وی گفت: نرخ باروری در ایران سال ۶۲ حدود ۶.۸ درصد بوده که این مقدار هم اکنون به ۱.۹ کاهش یافته است که باید تناسب و تنظیمی در میزان زاد و ولد شکل بگیرد.

مدیرکل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: تسهیل و ترویج تشکیل خانواده ، حمایت از زوج های جوان و توانمندسازی آنها در تامین هزینه های زندگی ، افزایش فرزندآوری از سیاست هایی است که این وزارتخانه است.