واکنش مستندسازان به فاجعه‌ منا

به گزارش خبرگزاری مهر، فاجعه منا روز ۲ مهرماه ۱۳۹۴ برابر با ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۵ میلادی و ۱۰ ذیحجه ۱۴۳۶ قمری، همزمان با عید قربان در مراسم رمی جمرات در «خیابان ۲۰۴» تقاطع «خیابان ۲۲۳» در منطقه منا شهر مکه عربستان سعودی رخ داد. این فاجعه باعث جان باختن دست‌کم ۲ هزار و ۲۳۶ نفر شد که ۴۶۴ نفر ایرانی بودند.

برخی آثار مستند متقاضی شرکت در دهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، با موضوع «سفر حج» و «فاجعه منا» به این شرح هستند: عروج بی‌خروش (امیر مهریزدان)، منا بی‌برگشت (فرید ولی‌زاده)، خانه امن (علی پاجانی)، مینا ۵۳۰ (حسین مهدیان)، تنگی نفس (فرود عوض‌پور)، مرجان حاجی (سحر حسن‌زاده)، پایی برای پرواز (حمیدرضا ایوب میگونی)، به خدا نزدیکتر؛ قوم به حج رفته (محمد برادران‌کاظمیان)، سفر بخیر برادر (سیدسعید صدرزاده)، حیاتی (مینا دُرعلی نبی)، مسیر سبز ایران (عبدالله عزیزی) و...

بدیهی است که این فیلم‌های مستند صرفاً به دبیرخانه جشنواره «سینماحقیقت» ارائه شده‌اند و نمایش آنها در بخش‌های مختلف جشنواره، منوط به رای هیات انتخاب جشنواره است.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۱۴ تا ۲۱ آذرماه ۹۵، با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.