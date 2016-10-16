شمارگان «نامیرا» به ۲۰۰ هزار نسخه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رغم گذشت حدود یکسال از انتشار کتاب نامیرا در این پویش، با توجه به استقبال مخاطبین و کمبود کتاب در کتابفروشی ها، ۱۰ هزار نسخه از کتاب نامیرا با قیمت ۱۰ هزار تومان توسط انتشارات نیستان منتشر شده و در کتابفروشی های سراسر کشور، قابل تهیه است.

بر اساس این گزارش، با انتشار این تعداد کتاب و با توجه به شمارگان قبلی، کتاب نامیرا هم به مجموع شمارگان دویست هزار نسخه رسید.

ششمین پویش مطالعاتی «روشنا» از ابتدای ماه محرم، با محوریت سه کتاب رحمت واسعه از بیانات حضرت آیت الله بهجت، سقای آب و ادب اثر سید مهدی شجاعی و بچه های عاشورا به قلم طاهره ایبد آغاز به کار کرده است.

این پویش مطالعاتی در این دوره به شرکت کنندگان به صورت هفتگی جوایزی را اهدا می کند که مخاطبین می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از نحوه تهیه کتاب های این دوره به پایگاه اطلاع رسانی روشنا به آدرس rushsna.ir مراجعه کنند.