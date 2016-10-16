طرح« توسعه مبارزه با بیماری تب مالت»در خراسان جنوبی اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رفیعی پور پیش از ظهر یکشنبه در کارگروه سلامت استان با اعلام این خبر، افزود: این طرح در بیستم مهر ماه سال ۹۴ تصویب شد.

وی اعتبار لازم برای اجرای این طرح را سه میلیارد تومان دانست و گفت: متاسفانه تاکنون در این زمینه اعتباری دریافت نکرده ایم.

رفیعی پور تامین اعتبارطرح «مبارزه با بیماری تب مالت» را از مصوبات کارگروه سلامت دانست و افزود: اجرای این طرح از سال جاری در استان آغاز و به مدت سه سال ادامه دارد.

وی ادامه داد: در قالب اجرای این طرح مخزن اصلی شیوع بیماری تب مالت شناسایی شده و دام های آلوده به این میکروب از چرخه تولید حذف می شوند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به اقدامات انجام شده، بیماری تب مالت در استان ۷۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید منبع اصلی میکروب تب مالت از بین برود، افزود: در این راستا اقدامات خوبی انجام شده است.

رفیعی پور واکسینه کردن به موقع دام ها را یکی از راهکارهای حذف میکروب تب مالت دانست و گفت: در شش ماهه نخست سال جاری ۴۰۰ هزار دام مولد علیه این بیماری واکسینه شدند.

عرضه ۹۵ درصد شیر در مراکز قانونی

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین اقدامات خوبی در زمینه بهداشتی کردن مراکز عرضه شیر خام در استان صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۹۵ درصد شیر در مراکز قانونی عرضه می شود، اظهار کرد: پنج درصد از شیر خام به دور از چشم ناظران و در مکان ها غیر مجاز عرضه می شود.

رفیعی پور از تولید ۱۳۰ تن شیر در روز در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: ۶۴ واحد لبنیاتی مجاز و قانونی به فروش محصولات لبنی و شیر خام می پردازند.