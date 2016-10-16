محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به پیش بینی هوای این استان اشاره و هوای امروز را صاف همراه با افزایش ابر در اوایل شب عنوان کرد.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان قم با بیان اینکه در برخی از ساعات امروز وزش باد به شکل ملایم نیز احساس میشود، گفت: فردا هم هوا صاف تا کمی ابری همراه با وزش ملایم باد خواهد بود.
وی حداکثر دمای امروز را ۲۹ درجه اعلام کرد و گفت: حداقل دمای هوا برای امروز نیز ۱۲ درجه پیش بینی میشود.
ترابیان در ادامه حداکثر دمای فردا را نیز ۲۸ درجه اعلام و ادامه داد: حداکثر دما برای روز سهشنبه نیز ۲۶ درجه پیش بین شده که بر این اساس میتوان گفت که دمای هوا تا روز سهشنبه روند رو به کاهشی را دارد.
وی در ادامه درباره گرمای هوا در مهرماه ابراز داشت: بر اساس پیش بینیها مهرماه امسال نسبت به سالهای گذشته روزهای خنکتری را تجربه کرده است و سالهای گذشته این فصل درجه دمای هوا بیشتر بود.
کارشناس پیش بینی هواشناسی استان قم درباره بارش باران هم گفت: به نظر میرسد بارندگی چندانی در پاییز امسال نداشته باشیم و بیشتر بارشها در فصل زمستان باشد.
نظر شما