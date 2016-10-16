به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شیخ طاهری ادامه داد: این قرارداد از هفته گذشته اجرایی شده و بر اساس آن قرار است کیفیت خدمات ارائه شده به مسافران در قطارهای شرکت بنیاد شرقی توسط راه آهن آلمان مورد بررسی قرار گرفته و پس از به کارگیری توسط «بن ریل»، از سوی آلمان به این خدمات امتیازدهی شود و شرکت بن ریل تحت لیسانس آلمان فعالیت کند. شیخ‌طاهری بیان کرد: مدت قرارداد یک‌ساله است و قرار است دانش فنی راه آهن آلمان برای اولین بار به یک شرکت ایرانی (بن ریل) منتقل شود، البته با انتقال دانش فنی راه‌آهن آلمان کارشناسان ایرانی اجراکننده اصلی هستند.

بن ریل، جوان‌ترین ناوگان ریلی کشور

وی اظهار داشت: در حال حاضر شرکت بن ریل دارای ۱۲۸ دستگاه واگن مسافری است که میانگین عمر واگن‌ها ۱۰ ساله است این در حالی است که عمر ناوگان ریلی کشور بیش از ۳۰ سال است. تعداد واگن های ۴ تخته ویژه (خدمات دهی بر اساس استانداردهای بین‌المللی) شرکت بن ریل بیش از صد دستگاه است که هیچ شرکتی در ایران دارای این تعداد واگن با امکانات ویژه نیست.

مدیرعامل شرکت بن ریل درباره برنامه این شرکت برای توسعه ناوگان ریلی گفت: قرار است تعداد واگن‌های این شرکت تا سال ۹۷ به ۲۵۰ دستگاه و تعداد مسافر جابجا شده هم به دو میلیون و ۵۰۰هزار نفر برسد. سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از طریق قطارهای شرکت بن‌ریل سفر کردند و در حال حاضر نیز روزانه ۱۴ قطار بن‌ریل در مسیرهای مختلف ریلی جابجا می‌شوند که عمده مسیرها به مشهد ختم می‌شود.

شیخ‌طاهری با اشاره به اولویت شرکت بن ریل برای بهره گیری از واگن های نو و با عمر پایین گفت: این شرکت خرید واگن از تولیدکنندگان داخلی را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و در حال حاضر هم ۴۰ درصد از واگن های مورد استفاده داخلی است.

رضایت ۷۳ درصد مسافران از خدمات

به گفته مدیرعامل شرکت راه‌آهن بنیاد شرقی، یک شرکت ثالث خدمات ارائه شده از سوی شرکت های ریلی را در نوروز ۹۵ مورد بررسی قرار داد که از جامعه آماری ۱۲۲۶ نفری که درباره خدمات شرکت بن ریل اظهار نظر کرده بودند، ۳۰ درصد مسافران معتقد بودند که تغییرات اعمال شده در بخش خدمات بسیار چشم‌گیر بوده است. درصد رضایتمندی کسب شده توسط شرکت بن ریل ۷۳ درصد بوده که بالاتر از عملکرد کلیه شرکت ها بوده است، زیرا میانگین کشور در زمینه رضایت‌مندی از خدمات ۷۱ درصد است، این شرکت در مسیر تهران-مشهد رضایتمندی ۷۸ درصدی را کسب کرد.

وی تصریح کرد: درصد رضایتمندی مسافران از خدمات ارائه شده این شرکت در سال ۹۴ حدود ۶۳ درصد بوده است. این شرکت در راستای احقاق حقوق مسافران سامانهای را برای رسیدگی به شکایات و انتقادات راهاندازی کرده که مسافران از طریق دو شماره ۰۲۶۳۶۷۰۷۳۸۸ و شماره پیامک ۵۰۰۰۵۷۵۹ می‌توانند درباره کیفیت خدمات اظهار نظر کنند.