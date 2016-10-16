به گزارش خبرنگار مهر، فینال جام حذفی بود و پرسپولیس مقابل همین سپاهان قرار بود در آزادی به میدان برود و جام را بالای سر ببرد. بحث اما به خداحافظی مهدوی کیا کشیده شد. مدیر و مربی درگیر این واقعه بزرگ شده بودند و برنامه ریزی های زیادی انجام دادند که مهدوی کیا با شکوه کفش ها را بیاویزد اما پرسپولیس شاید به همین دلیل و اینکه تمرکزش از درون میدان سبز چمن به روی سکو و پیست تارتان و نوع خداحافظی رسید بازی را باخت.

عین همین اتفاق برای سپاهان و نوید کیا هم رخ داد و تمرکز از ترکیب و مهره چینی مقابل ذوب آهن رسید به نویدکیا و خداحافظی او و حتی برخی کار را جلوتر بردند و پیشنهاد مربیگری به وی دادند در حالی که سرمربی این تیم ویسی بود!. نتیجه دقیقا مشابه بود، همانطور که پرسپولیس باخت، سپاهان هم باخت آن هم در دربی اصفهان.

نکته جالب اینجا بود که دو بازیکن از این کار ممانعت کردند و اجازه خداحافظی به او ندادند. حاج صفی و پاپی با حرکتی غیر منتظره جلوی خداحافظی مرد تکنیکی دیار نصف جهان را گرفتند تا محرم در عمل انجام شده قرار بگیرد اما سپاهان از این اتفاق متضرر شد و حتی نوید کیا هم سودی از این ماجرا نبرد.

حالا سه امتیاز دیگر را هم سپاهان برای این کار باید کنار بگذارد یک بار دیگر اسیر همین حواشی شود که حاج صفی و پاپی رقم زدند. این دو بازیکن نه در قامت بازیکن ساده که در هیات مدیر و هیات مدیره و شاید هم لیدر وارد این بازی شدند تا یکی از بی نظم ترین و بی دروپیکر ترین روزهای تاریخ سپاهان را ببینیم که دو نفر نوید کیا را به دو سو می‌کشیدند و مربیان هم فقط نگاه می کردند.

شاید درست ترین حرف را خود نوید کیا بر زبان آورد آنجا که گفت: دو بازیکن با کاری زشت اجازه ندادند از دنیای فوتبال خداحافظی کنم.

با این حال باید حرف های نوید کیا را بیش از این نقد کرد، مثلا باید به این نکته اشاره کرد که محرم اعلام کرده: «نمی‌دانم امروز سرتمرین بروم یا نه؟ » و این حرف عجیبی بود چرا که اگر تصمیم نوید کیا قاطع بود اینگونه وسط زمین و البته پس از پایان بازی با تردید مواجه نمی شد.

نوید کیا سال گذشته هم به سپاهان از این دست ضربات زد. او با فرکی به مشکل خورده بود و در نهایت حسین فرکی از سپاهان رفت و به این ترتیب سپاهان با استیماچ ادامه داد و هر روز هم وضعیتش بدتر از قبل شد.

حرف سر آلکس فرگوسن به کی روش را دوباره مرور می کنیم: «هیچ بازیکنی نباید بخواهد بیشتر از یک بازیکن باشد».

نویدکیای تکنیکی که روی یک قاب دستمال همه را دریبل می کرد این ماه های آخر اشتباهات تمام نشدنی از خود نشان می دهد که چندان جالب نیست، کاش او زودتر از این ها خداحافظی کرده بود و در اوج می ماند و سپاهان هم این همه سرگیجه از دست پسر سابق و مرد امروز دیار نصف جهان نمی‌کشید.