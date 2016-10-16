کشف ۳۵ کیلو گرم تریاک و ۹۹۰ گرم هروئین در قزوین

محسن قلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اخبار واصله مبنی بر اینکه فردی ساکن بوئین زهرا قصد جابجایی محموله مواد مخدر از نوع تریاک را در سطح استان دارد، بلافاصله رسیدگی موضوع باهماهنگی مقام قضایی در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی، ضمن شناسایی خودروی متهمان که از مسیر بوئین زهرا به قزوین در حرکت بودند، در یک عملیات غافلگیرانه متوقف و در بازرسی به عمل آمده از خودوری فوق مقدار سی و پنج کیلوگرم تریاک کشف شد.

قلی پور بیان کرد: این ماموران در اقدام دیگری در راستای تدابیر سردار فرماندهی انتظامی استان و با هماهنگی مقام قضایی بر ایست بازرسی خودروهای مشکوک، در حین کنترل خودروهای عبوری از عوارضی قزوین – زنجان به یک دستگاه خودروی پراید دارای سه سرنشین مشکوک شدند که پس از بازرسی خودرو مقدار ۹۹۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین را که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود را کشف کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در پایان با اشاره به اینکه در این راستا ۴ نفر متهم دستگیر شد، خاطرنشان کرد : متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مقامات قضائی شدند.