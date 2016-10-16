فرهنگسرای اشراق برنامه «پنجره ای رو به خدا» را برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگسرای اشراق با مشارکت کانون مبلغین فاطمی «پنجره ای رو به خدا» را برگزار می کند. این برنامه با هدف ترویج مراجعه و بهره برداری از متون مرجع دینی در زندگی روز مره و اهمیت اقامه نماز و واقعه کربلا روز های یکشنبه های هر هفته ساعت ۱۰ صبح در سالن باد گیرو نمازخانه فرهنگسرا اجرا می شود.



بنا بر این گزارش، «پنجره ای رو به خدا» با مباحثی نظیر اصول اعتقادی، سبک زندگی اسلامی وانجام وظایف دینی پس از رسیدن به سن تکلیف را با حضور کارشناس خانم کشوری هر هفته میزبان علاقه مندان به این حوزه می باشد

گفتنی است به پرسش های نوجوانان در پایان برنامه توسط کارشناس پاسخ داده می شود ...



شهروندان علاقه مند می توانند به نشانی : فلکه دوم تهرانپارس، خیابان جشنواره، فرهنگسرای اشراق مراجعه کنند و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۷۷۳۵۴۷۳۵ تماس حاصل کنند.