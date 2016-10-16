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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۷

در روزهای پایانی سرشماری؛

ثبت‌نام اینترنتی سرشماری در مدارس اردبیل رایگان اعلام شد

ثبت‌نام اینترنتی سرشماری در مدارس اردبیل رایگان اعلام شد

اردبیل – فرماندار اردبیل گفت: در روزهای پایانی سرشماری اینترنتی در تمامی مدارس، مراکز بهداشتی و کمیته امداد و بهزیستی استان به صورت رایگان انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی سرشماری نفوس و مسکن ۹۵ تصریح کرد: با وجود اطلاع‌رسانی گسترده وضعیت ثبت‌نام اینترنتی سرشماری در استان مطلوب نیست.

وی افزود: مشکل عمده سرشماری اینترنتی به ویژه در مناطق روستایی مشاهده می‌شود و لازم است با همکاری دستگاه‌ها آمار ثبت‌نام اینترنتی افزایش یابد.

فرماندار اردبیل متذکر شد: هماهنگی لازم با مدارس، مراکز بهداشتی، بهزیستی، نهادهای نظامی و امنیتی، هلال‌احمر، بنیاد مسکن و دهیاران صورت گرفته تا اقدام به ثبت‌نام رایگان اینترنتی کنند.

زنجانی تأکید کرد: سرشماری به دلیل اهمیت در بودجه‌ریزی مناطق و حتی تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها لازم است با دقت و وسعت انجام شده و تمامی جمعیت هدف را پوشش دهد.

وی به آموزش مأموران سرشماری نیز اشاره کرد و گفت: مأموران آموزش‌های لازم را دریافت کردند تا مراجعه حضوری داشته و نسبت به احصا اطلاعات اقدام کنند.

فرماندار اردبیل خواستار همکاری دستگاه‌های اجرایی در سه روز مهلت باقی‌مانده ثبت‌نام اینترنتی سرشماری شد و تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌ها در بهبود آمار اقدام کنند.

کد مطلب 3796888
محمد میرزایی ناطق

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