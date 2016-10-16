فیلم کوتاه «آغاز» در چین نمایش داده می شود

رئیس انجمن سینمای جوانان شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب، گفت: در دومین جشنواره آسیایی فیلم های کوتاه «ونژو» کشور چین که 9 تا 14 اکتبر برگزار می شود فیلم کوتاه «آغاز» به کارگردانی سونیا پناهی در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت

علیرضا توکل با بیان اینکه پناهی متولد شیراز دارای لیسانس گرافیک فعالیت خود را قبل از ورود به انجمن سینمای جوان در حوزه انیمیشن انجام داده، افزود: این فیلمساز جوان بعد از اتمام دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوان شیراز در چهار پروژه فیلم کوتاه، در طراحی صحنه و منشی صحنه فعالیت داشته وطرح و کارگردانی مستند «بی خانمان» که درباره گروه های حامی حیوانات بوده است را در کارنامه دارد.

توکل عنوان کرد: فیلم کوتاه «آغاز» اولین تجربه نویسندگی و کارگردانی فیلم داستانی کوتاه است که پناهی در دی ماه 94 ساخته و ارایه کرده است.

دیگر عوامل فیلم کوتاه «آغاز»، سحر مصباح و شیدا کار آمد(بازیگر)، میلاد خدر(تصویربردار)، میلاد شریفی(صدابردار)، حمید اخباری(مدیرتولید)، صدف زارع(منشی صحنه)، علی نجفی(تدوین) هستند که صدا گذاری و موسیقی آن را محمد علی توتونچی برعهده دارد.

فیلم کوتاه «آغاز» دارای سبک اکسپرسیونیسم است و اشاره به ابزوردبودن و زمان بسیار کوتاه زندگی دارد که با آغاز یک زندگی شمارش معکوس برای پایان آن نیز آغاز می شود. در جایی نامعلوم و در زمانی در دل تاریخ مادری که منتظر تولد فرزندش است به دنبال نامی که تا ابد برای فرزندش ثبت می شود، می گردد.

فیلم کوتاه «آغاز» در انجمن سینمای جوانان شیراز تهیه و تولید شده است.