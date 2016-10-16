بهزیستی فارس ۴۴۰ جوان ۱۸ سال به بالا را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی موسوی پیش از ظهر یک شنبه در پنجمین نشست منطقه ای هم اندیشی اجرای قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سر پرست گفت: هدف از این کارگروه تعامل و هماهنگی بین دستگاه ها و سازمان بهزیستی است و ما امیدواریم شاهد هماهنگی بیشتر در استان فارس باشیم.

وی با اشاره به قانون حمایت از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست گفت: در قانون گذشته روند واگذاری فرزند به خانواده های متقاضی نامطلوب بود و دایره محدودی داشت.

موسوی ادامه داد: این قانون در سال ۸۹ بازنگری شد و باز هم شاهد قانونی جامع نبودیم اما سازمان بهزیستی با تعامل با سازمان های مربوطه موفق شد لایحه ای را در مجلس شورای اسلامی به تصویب برساند که نتیجه آن قانون جدید است که معایب آن نسبت به قانون سابق تا حد زیادی رفع شده است.

مدیر کل بهزیستی استان فارس تصریح کرد: در گذشته کودکان فقط به زوجین فاقد فرزند می توانستند واگذار شوند اما در حال حاضر زوجین صاحب فرزند، دختران مجرد بالای ۳۰ سال و ایرانیان مقیم خارج کشور و بسیاری از افراد دیگر که در قانون ذکر شده نیز می توانند از این قانون استفاده کنند.

موسوی با بیان اینکه حداکثر سن واگذاری از ۱۲ سال به ۱۶ سال افزایش یافته، اضافه کرد: در رابطه با ضمانت های آتیه تمهیدات خوبی اندیشده شده و این تمهیدات باعث موفقیت بیشتر اجرای این قانون خواهد شد.

مدیر کل بهزیستی استان فارس گفت: خانواده ها بیشتر تمایل به فرزند خواندگی کودکان زیر ۳ سال و مونث هستند و سایر کودکان مشکل بیشتری در این زمینه دارند که نیازمند فرهنگ سازی و اصلاح تفکر جامعه در جهت یاری به سایر کودکان هستیم.

موسوی با بیان اینکه افراد پس از ۱۸ سالگی ترخیص می شوند و باید مستقل زندگی کنند، گفت: ۴۴۰ جوان ترخیصی بالای ۱۸ سال در استان فارس وجود دارد و سیاست سازمان بهزیستی فارس در این رابطه توانمند سازی آنان است.

وی با بیان این که قانون جدید واگذاری کودکان بی سرپرست را تسهیل کرده گفـت: در رابطه با واگذاری کودکان بد سرپرست هنوز با مشکل مواجه هستیم.

مدیر کل بهزیستی استان فارس با بیان اینکه کودکان باید در خانواده ها رشد کنند تا آسیب نبینند تاکید کرد: اگر کودکان در خانواده ها بزرگ نشوند شاهد آسیب های اجتماعی نیز خواهیم بود.