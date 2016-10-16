۶۰۰۰ تن گردو در چهارمحال و بختیاری برداشت شد

ذبیح الله غریب در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شش هزارتن گردو در چهارمحال و بختیاری برداشت شد، اظهار داشت: گردو تولیدی چهارمحال و بختیاری یکی از بهترین انواع گردو تولیدی در سطح کشور به شمار می رود.

وی عنوان کرد: بیشترین سطح باغ های گردو در شهرستان سامان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.

مدیر کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: تولید گردو در استان چهارمحال و بختیاری اشتغال قابل توجهی ایجاد کرده است که بیشترین اشتغال در شهرستان سامان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: گردو تولیدی استان چهارمحال و بختیاری در بازار استان های همجوار به فروش می رسد.