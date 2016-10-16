به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه علامه، معاون علمی و بین الملل وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی جمهوری عراق و هیات همراه در دیدار با حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص برقراری ارتباط علمی و آموزشی میان دانشگاه علامه طباطبایی با دانشگاه های کشور عراق دیدار و گفتگو کرد.

حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: این دانشگاه در زمینه نظریه پردازی و ارائه نظریات و دیدگاه های جدید در حوزه علوم انسانی و اجتماعی رتبه اول کشور را دارد که این آراء و نظریات برگرفته از دیدگاه های اندیشمندان آن است.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد زمینه آشنایی و تعامل اندیشمندان ایرانی و عراقی افزود: دانشمندان ایرانی سخنان و دیدگاه های جدیدی برای گفتن دارند که با آنچه در علوم انسانی متعارف در دنیا وجود دارد متفاوت است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: معتقدیم برای برقراری ارتباط و همکاری های علمی میان دانشگاه های دو کشور ایران و عراق باید ابتدا زمینه آشنایی اندیشمندان و استادان دو کشور از طریق برگزاری نشست ها و سمینارهای مشترک فراهم شود و در ادامه همکاری ها در زمینه های علمی و پژوهشی مشترک ادامه یابد.

سلیمی با اعلام آمادگی دانشگاه علامه طباطبایی برای همکاری در زمینه تبادل دانشجو، پروژه های مشترک تحقیقاتی و برگزاری دوره های مشترک در مقطع کارشناسی ارشد با دانشگاه های عراقی تاکید کرد: امیدواریم با ایجاد این زمینه های لازم برای آشنایی، تفاهم و همکاری میان استادان دو کشور بتوانیم در راستای همکاری علمی میان دو کشور برادر و دوست ایران و عراق اثرگذار باشیم.

سلام حسن طه معاون علمی و بین الملل وزارت آموزش عالی و پژوهش های علمی جمهوری عراق نیز با اشاره به سیاست های آموزش عالی عراق برای برقراری ارتباطات با دانشگاه های معتبر جهان اظهار داشت: برای دستیابی به این اهداف، بنا داریم که با دانشگاه های معتبر ایران و از جمله دانشگاه علامه طباطبایی رایزنی انجام شود.

وی عنوان کرد: با توجه به نیاز مبرم به یک سری رشته ها و تخصص ها در زمینه علوم انسانی امیدواریم که با مساعدت و همکاری دانشگاه علامه طباطبایی بتوانیم با اجرای نشست ها و سمینارهای مشترک زمینه همکاری و توسعه همکاری ها را از طریق امضا تفاهم نامه مشترک فراهم کنیم.