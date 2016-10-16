به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «پوف» بر اساس نمایشنامه «پوف» اثر لین ناتیج توسط فریناز صراف بازنویسی و کارگردانی شده است. در این نمایش سپیده دستینه وفریناز صراف بازی دارند.
این نمایش با نگاهی به داستان «پوف» و با اعمال تغییراتی در ساختار و محتوای اثر به روی صحنه میرود.
این نمایش داستان دو زن است که هر یک در زندگی زناشویی خود دچار چالشهایی شدهاند و دست به اقداماتی دور از دهن میزنند که در نهایت سرنوشت خود آنها را نیز تغییر میدهد.
دیگر عوامل این نمایش فریده فرحبخش فارسی تهیهکننده، علیرضا دستمالچی، رومینا زاهدی صدا، فریما ظهیری، امیرمنصور اسفندیاری گروه کارگردانی، ندا ایزدی طراح صحنه، مونا کریمی دستیار صحنه، سپیده دستینه طراح لباس و گریم، روزبه خوشنیت طراح نور، مرتضی ربیعیفر آهنگساز، یاسمن محمودی گرافیست (طراح پوستر و بروشور)، عرفانه صادقزاده عکاس، ایمان امدادی، روزبه خوشنیت ساخت تیزر وسِمیرامیس محمدی مدیر روابط عمومی و ارتباط با رسانه هستند.
نمایش «پوف» از بیست وهفتم مهر ماه هر روز به استثنای روزهای شنبه ساعت ۱۹:۳۰، در تالار ناصر خسرو به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر اجرا میشود.
