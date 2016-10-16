سواری پژو ۲۰۶ با بیش از ۴۱ میلیون ریال خلافی راهی پارکینگ شد

سرهنگ نصراله بیگلری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران پاسگاه پلیس راه آزاد راه قزوین - رشت در حین کنترل خودروهای عبوری در محور آزاد راه قزوین - رشت، یک دستگاه سواری پژو ۲۰۶ را به علت ارتکاب تخلف عدم استفاده از کمربند ایمنی متوقف کردند.

وی ادامه داد: با استعلام از سوابق خودرو مشخص شد که این سواری دارای ۱۱۱ فقره تخلف و ۴۱ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال جریمه پرداخت نشده است که بلافاصله توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ بیگلری افزود: بیشترین تخلفات ثبت شده برای این خودرو، سرعت غیر مجاز و عبور از چراغ قرمز بوده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: با توجه به نقش سرعت غیر مجاز در ایجاد صدمات جانی شدید به راننده و سرنشینان در زمان تصادف، برخورد با تخلفات حادثه ساز بالاخص سرعت غیر مجاز و عدم استفاده از کمربند ایمنی به عنوان خط قرمز پلیس راه استان قزوین در دستور کار عوامل اجرایی قرار داشته و به صورت قاطع و بدون اغماض با رانندگان متخلف در سطح راههای استان برخورد خواهد شد. لذا به کلیه رانندگان محترم وسایط نقلیه توصیه میشود در حین رانندگی سرعت مجاز را رعایت کرده و از کمربند ایمنی استفاده کنند.