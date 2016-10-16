اعتباری برای ۴ پروژه ورزشی ملی نهاوند در نظر گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محرم روزبه ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران نهاوند گفت: خوشبختانه طی شش ماه گذشته تحولات خوبی در حوزه ورزش و جوانان نهاوند رخ‌داده است.

وی گفت: در حال حاضر در شهرستان نهاوند ۹ پروژه نیمه‌کاره ورزشی وجود دارد که اعتبار پیشنهادی برای آن‌ها ۱۱ میلیارد ۲۰۰ میلیون تومان است.

روزبه زمین چمن فیروزان با ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی، زمین چمن گیان با ۵۰ درصد، سالن ورزشی روستای «میان آبه» با ۹۸درصد پیشرفت، سالن باستانی نهاوند با ۵۰ درصد، سالن ورزشی «قلعه قباد» با ۸۵ درصد و سالن ورزشی «رزینی» شهرستان نهاوند با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی را ازجمله پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی نهاوند عنوان کرد و گفت: اعتبار این پروژه‌ها از محل اعتبارات استانی تأمین می‌شوند.

وی افزود: همچنین چهار طرح ورزشی از مصوبات سفر ریاست جمهوری و اعتبارات ملی در سطح شهرستان نهاوند به‌صورت نیمه‌تمام است که متأسفانه امسال بودجه‌ای برای ادامه اجرای این طرح‌ها اختصاص نیافته است.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند بابیان اینکه مجموعه ورزشی بانوان نهاوند با ۶۲ درصد پیشرفت، چمن برزول با ۷۰ درصد، سالن باستانی دهفول با ۲۵ درصد و خوابگاه ورزشکاران با ۳۳ درصد پیشرفت فیزیکی از طرح‌های ملی ورزشی نهاوند است، گفت: ورزش نهاوند در ۶ ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۹۰۰ ورزشکار سازمان‌یافته داشته است.

وی با اشاره به اینکه این تعداد ورزشکار هم‌اکنون در قالب ۲۴ هیئت ورزشی در شهرستان نهاوند فعالیت دارند، گفت: شهرستان نهاوند دارای ۳۸ هیئت است که ۲۴ هیئت آن فعال بوده و دارای فعالیت ورزشی است.

روزبه با اعلام نارضایتی از وضعیت نگهداری سالن‌های ورزشی شهری و روستایی درگذشته گفت: متأسفانه سال ورزشی روستای «میان آبه» به مرغداری تبدیل‌شده بود که خوشبختانه با ورود مسئول این وضعیت در حال حاضر ساماندهی شده است.

وی افزود: وضعیت سال ورزشی برزول نیز مطلوب نیست که اگر تغییر رویه ندهند پس گرفته خواهد شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان نهاوند بابیان اینکه اگر بتوانیم درآمدهای سالن‌های ورزشی را هدفمند کنیم هیچ نیازی به مساعدت ادارات نداریم، گفت: قول می‌دهم تا عید وضعیت حاکم را ساماندهی کنم و در غیر این صورت از مجموعه خواهم رفت.