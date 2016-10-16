شهرداری شهرکرد در ساخت هتل ۵ ستاره مشارکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: این شهرداری ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در ساخت هتل پنج ستاره و شناساندن جاذبه های گردشگری، طبیعی، تاریخی و مذهبی چهارمحال و بختیاری پنج قطعه زمین در شهرکرد را برای ساخت این هتل معرفی کرده است.

وی افزود: شهرداری شهرکرد به منظور ایجاد زیرساخت های حوزه گردشگری و با توجه به جلسات مختلف برگزار شده با متخصصان و صاحب نظران این حوزه و فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در نظر دارد با همکاری شرکت گردشگری تأمین اجتماعی در طرح ملی صد هتل، صد کسب کار اقدام به مشارکت کند.