۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۵

شهردار شهرکرد:

شهرداری شهرکرد در ساخت هتل ۵ ستاره مشارکت می کند

شهرکرد- شهردار شهرکرد از مشارکت در طرح ساخت هتل پنج ستاره با همکاری شرکت گردشگری تأمین اجتماعی در شهرکرد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری شهرکرد، نورالله غلامیان دهکردی اظهار داشت: این شهرداری ضمن اعلام آمادگی برای مشارکت در ساخت هتل پنج ستاره و شناساندن جاذبه های گردشگری، طبیعی، تاریخی و مذهبی چهارمحال و بختیاری پنج قطعه زمین در شهرکرد را برای ساخت این هتل معرفی کرده است.

وی افزود: شهرداری شهرکرد به منظور ایجاد زیرساخت های حوزه گردشگری و با توجه به جلسات مختلف برگزار شده با متخصصان و صاحب نظران این حوزه و فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران در نظر دارد با همکاری شرکت گردشگری تأمین اجتماعی در طرح ملی صد هتل، صد کسب کار اقدام به مشارکت کند.

