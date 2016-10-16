به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای شجره طیبه صالحین سازمان بسیج پیشکسوتان استان قم که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: هر ملتی جهاد را کوچک بشمارد به ذلت، پریشانی و فقر دچار می‌شود و طلاب و جهادگران فرهنگ جهاد را باید همواره زنده نگه دارند.

وی بیان داشت: زنده نگه داشت فرهنگ جهاد به ویژه در فضای مجازی نیاز امروز دنیا است و ما باید برای مقابله با هجمه‌های دشمنان همواره در فضای مجازی آمادگی‌ داشته باشیم.

باید از نقشه‌های دشمن آگاه باشیم

این استاد سطوح عالی حوزه ادامه داد:‌ در مرحله اول ما به آمادگی فکری و اطلاعاتی و آگاهی نیاز داریم؛ ما باید هوشیار باشیم و از نقشه‌های مختلف دشمن آگاه شویم و در فضای مجازی به آنها پاسخ دهیم.

وی اضافه کرد: در مراحل بعد به آمادگی‌های تجهیزاتی و نظامی احتیاج داریم و در این باره باید آنقدر توانمند باشیم که دشمن همیشه از ما رعب و وحشت داشته باشد.

آیت الله نوری همدانی عنوان کرد: آمادگی تمرینی و اقتصادی نیز در ادامه برای مقابله به دشمن نیاز است و ما باید هرگز احساس ضعف نکنیم و در برابر دشمن تسلیم نشویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: خداوند همواره برای هر پیامبری کتاب هدایت و ابزار جهاد قرار داد و به این وسیله انسان‌ها را راهنمایی کردند.

مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: امام صادق(ع) می‌فرمایند تمام خوبی‌ها و ارزش‌ها زیر سایه شمشیر و جهاد است و به این وسیله اهل بهشت و جهنم مشخص می‌شوند.