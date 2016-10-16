ساماندهی کارگروه علوم تربیتی شورای تحول علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، محسن ایمانی، با اشاره به مصوبات اخیر کارگروه علوم تربیتی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی به ارائه برنامه کارشناسی رشته علوم تربیتی به وزارت علوم اشاره کرد.
وی گفت: برنامه دوره کارشناسی با مشارکت نزدیک به ۸۰ استاد دانشگاه و در موارد متعددی مورد بازنگری قرار گرفته و این بازنگری نیز به درازا کشیده بود، سرانجام با چهار، زمینه مدیریت آموزشی، کودکان و نیازهای ویژه، پیش دبستانی و دبستانی و تکنولوژی آموزشی به وزارت علوم منعکس شد و جهت استفاده دانشگاهها در سایت وزارتخانه قرار گرفت.
ایمانی درخصوص این که آیا برنامه جدید در سال تحصیلی جاری اعمال شده و الزامی در این مورد وجود داشته یا نه، گفت: ابلاغ وزارت علوم به معنای الزام است، اما اگر این ابلاغ زمانی صورت گرفته باشد که دانشگاهها برنامه سال تحصیلی خود را بسته باشند، طبیعتاً امکان اجرای آن وجود نداشته است، اما تصور من این است که زمان ابلاغ وقتی بوده که دانشگاهها این امکان را داشتهاند.
رئیس کارگروه علوم تربیتی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به بازنگری سرفصلهای کارشناسی ارشد، گفت: ما کمیتههای فرعی را برای برنامهریزی و بازنگری رشتههای موجود کارشناسی ارشد سامان داده و مسئولین کمیتهها را برای تعیین اعضا مشخص کردهایم.
وی افزود: ما مبنا را بر این قرار دادهایم که کسانی در کمیتهها حضور پیدا کنند که دارای تجربه تدریس در مقطع کارشناسی ارشد، دارای رتبه دانشیاری به بالا و صاحب مقالات و تجربهای باشند که دلالت بر سطح علمی بالای آنان داشته باشد و در مجموع بتوان از نظرات سنجیدهشان در ابعاد مختلف بهره برد.
ایمانی با بیان این که تلاش داریم در این دوره جدید فعالیت حتی الامکان دانشگاههای بیشتری در تدوین و بازنگری برنامهها سهیم باشند، اظهار کرد: ما خوشحال خواهیم شد که اگر دانشگاهها در حال اجرای برنامههایی در مقطع کارشناسی ارشد هستند که خود در چند سال اخیر تدوین و یا بازنگری کردهاند، این برنامهها را در اختیار ما نیز قرار دهند.
رئیس کارگروه علوم تربیتی شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: این موجب خواهد شد که بازنگریهای کارگروه بر مبنای آخرین طراحیهای صورت گرفته انجام شود و نه برنامههایی که در گذشته بوده و در حال حاضر اساساً اجرا نمیشود.
وی ضمن دعوت از مدیران گروهها و رؤسای دانشکدههای علوم تربیتی در سراسر کشور برای مشارکت در این موضوع و پیشبرد کار با خرد جمعی، عنوان کرد: اگر ما برنامههای جدید دانشگاهها را در اختیار داشته باشیم چه بسا آن چه را کمیتهها دنبال میکنند پیش از این توسط همکاران در دانشگاهها مطرح و اعمال شده باشد و ما میتوانیم با بهره از این نقطهنظرات و طراحیها، کار را سریعتر جلو ببریم.
