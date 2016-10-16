مشارکت ۲۶۴ هزار خانوار خوزستانی در سرشماری اینترنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ خوزستان، امید حاجتی اظهار کرد: ۲۴ جایزه یک میلیون تومانی تاکنون به ثبت نام کنندگان خوزستانی در سرشماری اینترنتی تعلق گرفته است، اظهار کرد: طی شش مرحله قرعه کشی صورت گرفته که در آنها تعداد هفت نفر از اهواز، سه نفر آبادان، سه نفر دزفول، دو نفر بندر ماهشهر، دو نفر شوش، دو نفر شوشتر و اندیکا، بهبهان، حمیدیه، شادگان و کارون هرکدام یک نفر برنده جایزه یک میلیون تومانی مرکز آمار ایران شده اند.

وی افزود: طبق آخرین آمار امروز صبح، با ثبت نام تعداد ۲۶۴ هزار خانوار در استان خوزستان میزان مشارکت سرشماری اینترنتی به ۱۸.۳۵ درصد رسیده است.

مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۹۵ خوزستان با دعوت مجدد از مردم برای مشارکت بیشتر در سرشماری اینترنتی یادآور شد: این آمار به طور مستقیم در برنامه ریزی های مختلف استان تاثیر گذار است، بنابراین ورود اطلاعات صحیح و جامع ضروری است تا بتوانیم در توسعه استان خوزستان محکم قدم برداریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه و برنامه ریزی استانداری خوزستان ادامه داد: بر اساس آخرین آمار دریافتی ستاد سرشماری استان خوزستان، شهرستان هویزه با ۵۰.۳۹ درصد، لالی ۵۹.۳۰ درصد، رامشیر ۳۰.۸۱ درصد، رامهرمز ۲۸.۵۶ درصد و شوش با ۲۶.۸۰ درصد به ترتیب رتبه های اول تا پنجم مشارکت در سرشماری به روش اینترنتی را در استان به خود اختصاص داده اند.

لازم به ذکر است؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن۹۵ از تاریخ سوم مهرماه جاری آغاز شده و بنا بود تا ۲۴ مهرماه به پایان برسد که در روزهای پایانی باتوجه به استقبال مردم کشورمان تا ۲۷ ام مهرماه جاری تمدید شد. همچنین سرشماری حضوری از ۲۸ مهرماه جاری به مدت یکماه انجام خواهد شد.