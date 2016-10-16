شهرستان زنجان بیشترین ثبت نام اینترنتی را دارد

حمید نباتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر به طرح سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح از سوم مهرماه شروع شده و تا ۲۴ ادامه داشت ولی تا ۲۷ مهرماه تمدید شد.

وی اظهار کرد: از سوم مهرماه تا ۲۵ مهرماه حدود بیش از ۵۸ هزار و ۲۵۸ خانوار زنجانی به صورت اینترنتی ثبت نام کردند.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: خوشبختانه این طرح تاکنون در استان زنجان به خوبی اجرا شده است ولی مردم باید نسبت به ثبت نام اینترنتی مساعدت لازم را داشته باشند.

نباتچیان تاکید کرد: در اجرای این طرح در روستاهای استان زنجان ۲۴۰ مرکز ict ثبت نام را انجام می دهند و این طرح به صورت رایگان در روستاهای استان زنجان انجام می شود.

وی افزود:شهرستان زنجان با ۳۲ هزار و ۴۳۴ خانوار ثبت نامی بیشترین ثبت نام اینترنتی در استان را به خود اختصاص داده است.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان با بیان اینکه در این راستا در مدارس و خانه های بهداشت این طرح اجرا می شود، یاد آورشد:در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان زنجان ۶۱۰ نفر مشارکت می کنند و انجام حضوری این طرح از۲۵ مهرماه تا آبان ماه ادامه دارد.

نباتچیان با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون این طرح در استان زنجان به خوبی اجرا شده است، یاد آورشد: آمار در بحث برنامه ریزی های کلان نظام تاثیر بسزایی دارد و در این میان مردم باید به بحث ارائه آمار درست همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات درست را ثبت کنند.

وی افزود: سامانه ملی است و زمان ثبت نام ۲۷ مهرماه ادامه دارد و ثبت نام حضوری هم از ۲۸ مهرماه شروع می شود به مدت یک ماه ادامه دارد.