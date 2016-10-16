۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۵۹

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان:

شهرستان زنجان بیشترین ثبت نام اینترنتی را دارد

زنجان-سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: از سوم مهرماه تا ۲۵ مهرماه بیش از ۵۸ هزار خانوار زنجانی در طرح سرشماری نفوس و مسکن ثبت نام کردند که شهرستان زنجان بیشترین ثبت نام را دارد.

حمید نباتچیان در گفتگو با خبرنگار مهر  به طرح سرشماری اینترنتی نفوس  و مسکن  در استان زنجان اشاره کرد و افزود: این طرح از سوم مهرماه شروع شده و تا ۲۴ ادامه  داشت ولی تا ۲۷ مهرماه تمدید شد. 

وی اظهار کرد: از سوم مهرماه تا ۲۵ مهرماه حدود بیش از ۵۸  هزار و ۲۵۸ خانوار زنجانی به صورت اینترنتی ثبت نام کردند. 

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: خوشبختانه این طرح تاکنون در استان زنجان به خوبی اجرا شده است ولی مردم باید نسبت به ثبت نام اینترنتی مساعدت لازم را داشته باشند. 

نباتچیان تاکید کرد: در اجرای این طرح در روستاهای استان زنجان ۲۴۰ مرکز ict ثبت نام را انجام می دهند و  این طرح به صورت رایگان در روستاهای استان زنجان انجام می شود.

وی افزود:شهرستان زنجان با ۳۲ هزار و ۴۳۴ خانوار ثبت نامی بیشترین ثبت نام اینترنتی در استان را به خود اختصاص داده است. 

سرپرست سازمان برنامه و بودجه استان زنجان با بیان اینکه در این راستا در مدارس و خانه های بهداشت  این طرح اجرا می شود، یاد آورشد:در اجرای  طرح سرشماری نفوس و مسکن در استان زنجان ۶۱۰ نفر مشارکت می کنند و انجام حضوری این طرح از۲۵ مهرماه تا آبان ماه ادامه دارد.

نباتچیان با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون این طرح در استان زنجان به خوبی اجرا شده است،  یاد آورشد: آمار در بحث برنامه ریزی های کلان  نظام تاثیر بسزایی دارد و در این میان مردم باید به بحث ارائه آمار درست همکاری لازم را داشته باشند و اطلاعات درست را ثبت کنند.

وی افزود: سامانه ملی است و زمان ثبت نام ۲۷ مهرماه ادامه دارد و ثبت نام حضوری هم از ۲۸ مهرماه شروع می شود  به مدت یک ماه ادامه دارد. 

    • محسن رومی ۰۰:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
      باسلام ثبت نام اینترنتی خیلی بهتروسریع تراست وباتشکرازشمامسئولین محترم اگر امکان دادن کدسرشماری ودیدن نتایج سرشماری هم بودخیلی عالی میشد.

