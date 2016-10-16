پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نریمانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اعلام این خبر اظهار داشت: پرداخت مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی از امروز شروع شده و تا پایان مهر سالجاری تمام مبلغ خسارت دیده گان بیمه شده از سال ۹۴ به تدریج پرداخت می شود.

وی از کشاورزان خواست برای جلوگیری از وارد آمدن خسارات ناشی از مخاطرات کشاورزی و سرمازدگی در اسرع وقت نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند و افزود: ایران از لحاظ بلایای طبیعی جزء ۱۰ کشور بلاخیز طبیعی جهان است و وجود بلایای طبیعی فراوان در کشور ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه کردن محصولات کشاورزی را روز به روز بیشتر می‌کند و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: صندوق بیمه کشاورزی حامی و حافظ منافع و منابع بهره‌برداران حوزه کشاورزی زیرا ۴۷.۲ درصد بخش تولید، اشتغال و کارآفرینی کشور در بخش کشاورزی نهفته شده و وجود ۲۰۰ شغل زیرمجموعه در حوزه باغبانی، دامداری، دامپروری و زنبورداری و صنایع وابسته رسالت صندوق بیمه کشاورزی را بیشتر می‌کند.