  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۴۴

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی خبر داد:

پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان

پرداخت ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در استان

تبریز - رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تا پایان مهرماه امسال ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی این صندوق به کشاورزان استان پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام نریمانی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با اعلام این خبر اظهار داشت: پرداخت مبلغ ۴۳۰ میلیارد ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی از امروز شروع شده و تا پایان مهر سالجاری تمام مبلغ خسارت دیده گان بیمه شده از سال ۹۴ به تدریج پرداخت می شود.

وی از کشاورزان خواست برای جلوگیری از وارد آمدن خسارات ناشی از مخاطرات کشاورزی و سرمازدگی در اسرع وقت نسبت به بیمه محصولات خود اقدام کنند و افزود: ایران از لحاظ بلایای طبیعی جزء ۱۰ کشور بلاخیز طبیعی جهان است و وجود بلایای طبیعی فراوان در کشور ضرورت نهادینه کردن فرهنگ بیمه کردن محصولات کشاورزی را روز به روز بیشتر می‌کند و رسانه‌ها در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارند.

رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: صندوق بیمه کشاورزی حامی و حافظ منافع و منابع بهره‌برداران حوزه کشاورزی زیرا ۴۷.۲ درصد بخش تولید، اشتغال و کارآفرینی کشور در بخش کشاورزی نهفته شده و وجود ۲۰۰ شغل زیرمجموعه در حوزه باغبانی، دامداری، دامپروری و زنبورداری و صنایع وابسته رسالت صندوق بیمه کشاورزی را بیشتر می‌کند.

کد مطلب 3796940

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه