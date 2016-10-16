https://mehrnews.com/xGhqD ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵ کد مطلب 3796942 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۳۵ پارلمان ترکمنستان موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کرد پارلمان ترکمنستان موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور آسیای مرکزی را ۱۲ فوریه ۲۰۱۷ اعلام کرد. این پس از اصلاحات قانون اساسی که موقعیت قربانقلی بردی محمداف را افرایش می دهد، است. کد مطلب 3796942 کپی شد مطالب مرتبط ترکمنستان شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است برچسبها ترکمنستان قربانقلی بردی محمداف انتخابات ریاست جمهوری 2017 ترکمنستان
نظر شما